Созин считает, что «Краснодар» с Ивичем стал бы чемпионом России

Футбольный экспертподелился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге нынешнего сезона.

«Даже в таком разобранном состоянии "Зенит" доползёт до чемпионства. За эти несколько лет у конкурентов "Зенита" был первый шанс его потеснить, но, видимо, не судьба.

Хотя с Ивичем "Краснодар" бы дожал сегодня в Самаре, дошёл бы до конца на первом месте — и выиграл бы. Значит, "искромётный" футбол руководству клуба ближе. У меня нет ответа, зачем надо было убирать серба. Но Галицкий имел на это право, это его команда, его ребёнок. И каждый родитель воспитывает своего ребёнка так, как он видит. Но раз такой "Зенит" на дистанции обогнать никто не может — значит, кто-то недоработал. И жаль, что это Краснодар», — сказал Созин Чемпионату.

Напомним, что «Зенит» проиграл «Динамо» (0:1) в рамках 26-го тура РПЛ. Сегодня, 29-го апреля у «Краснодара» был шанс обогнать «сине-бело-голубых» в таблице, но «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и остались на 2-й позиции.