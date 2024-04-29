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    Созин считает, что «Краснодар» с Ивичем стал бы чемпионом России

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    Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге нынешнего сезона.

    Владимир Ивич — бывший главный тренер «Краснодара»
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    Владимир Ивич — бывший главный тренер «Краснодара»

    «Даже в таком разобранном состоянии "Зенит" доползёт до чемпионства. За эти несколько лет у конкурентов "Зенита" был первый шанс его потеснить, но, видимо, не судьба.

    Хотя с Ивичем "Краснодар" бы дожал сегодня в Самаре, дошёл бы до конца на первом месте — и выиграл бы. Значит, "искромётный" футбол руководству клуба ближе. У меня нет ответа, зачем надо было убирать серба. Но Галицкий имел на это право, это его команда, его ребёнок. И каждый родитель воспитывает своего ребёнка так, как он видит. Но раз такой "Зенит" на дистанции обогнать никто не может — значит, кто-то недоработал. И жаль, что это Краснодар», — сказал Созин Чемпионату.

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    • Напомним, что «Зенит» проиграл «Динамо» (0:1) в рамках 26-го тура РПЛ. Сегодня, 29-го апреля у «Краснодара» был шанс обогнать «сине-бело-голубых» в таблице, но «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и остались на 2-й позиции.

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