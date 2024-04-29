Хлусевич считает, что у «Спартака» еще есть шансы на чемпионство

Защитникподелился мыслями о шансах «красно-белых» на чемпионство в РПЛ после победы над(3:2) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Не буду говорить, что мы не смотрим в таблицу. Все смотрят. Наблюдаем, куда можем добраться, куда уже не можем добраться. Но вниз таблицы не смотрю. Я стараюсь смотреть только вперёд и выше.

Теоретически у "Спартака" ещё есть шансы побороться за чемпионство. "Зенит" же ещё не чемпион. Ну, и Краснодар», — сказал Хлусевич Чемпионату.

После победы над «Локомотивом» «красно-белые» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе. В следующем матче «Спартак» сыграет против «Динамо» 1-го мая.