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    Хлусевич считает, что у «Спартака» еще есть шансы на чемпионство

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    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мыслями о шансах «красно-белых» на чемпионство в РПЛ после победы над «Локомотивом» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата России.

    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич

    «Не буду говорить, что мы не смотрим в таблицу. Все смотрят. Наблюдаем, куда можем добраться, куда уже не можем добраться. Но вниз таблицы не смотрю. Я стараюсь смотреть только вперёд и выше.

    Теоретически у "Спартака" ещё есть шансы побороться за чемпионство. "Зенит" же ещё не чемпион. Ну, и Краснодар», — сказал Хлусевич Чемпионату.

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    • После победы над «Локомотивом» «красно-белые» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе. В следующем матче «Спартак» сыграет против «Динамо» 1-го мая.

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