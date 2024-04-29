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    Хлусевич о победе над «Локомотивом»: Эта игра как фундамент, от которого нужно отталкиваться

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    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2).

    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич

    «Мне нравится, когда вы говорите, что я снова забил (смеётся). Слава богу, получается забивать. Победный мяч — это очень приятно. Прекрасно, что выиграли в матче с "Локомотивом". Очень важные три очка. Эта игра как фундамент, от которого нужно отталкиваться и идти дальше.

    Вчера, например, я вышел ближе к атаке. Защитник в любом случае забивает меньше. В матче с "Локомотивом" вышел чуть выше, удачно подключился к атаке и забил», — сказал Хлусевич Чемпионату.

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  • Вчера

    • После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против «Динамо» 1-го мая в рамках Кубка России.

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