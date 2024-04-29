Нидерландец Янсен отказался возглавить «Спартак»

Паскаль Янсен Фото: globallookpress.com
Информация о возможном назначении нидерландского специалиста на пост главного тренера красно-белых появилась вскоре после увольнения испанца Гильермо Абаскаля.
У Янсена есть варианты продолжения тренерской карьеры в европейских клубах, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, после увольнения Абаскаля временным тренером «Спартака» стал Владимир Слишкокич, под руководством которого красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), разгромили «Ростов» (5:1) и одержали победу над «Локомотивом» (3:2).
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 матчей.