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    Нидерландец Янсен отказался возглавить «Спартак»

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    Паскаль Янсен отказался от возможности стать новым главным тренером «Спартака».

    Паскаль Янсен
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    Паскаль Янсен

    Информация о возможном назначении нидерландского специалиста на пост главного тренера красно-белых появилась вскоре после увольнения испанца Гильермо Абаскаля.

    У Янсена есть варианты продолжения тренерской карьеры в европейских клубах, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Напомним, после увольнения Абаскаля временным тренером «Спартака» стал Владимир Слишкокич, под руководством которого красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), разгромили «Ростов» (5:1) и одержали победу над «Локомотивом» (3:2).

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