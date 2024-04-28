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    Семин предложил «Спартаку» вернуть Романцева

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    Известный тренер Юрий Семин высказался о том, кто должен стать новым главным тренером «Спартака».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    После увольнения Гильермо Абаскаля временным тренером «Спартака» стал Владимир Слишкокич, под руководством которого красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0) и разгромили «Ростов» (5:1).

    «А Дмитрию Аленичеву следовало дать полноценный шанс? Это сделано почему-то не было. Он со своим штабом поработал сезон, подготовил команду к следующему и вскоре был уволен.

    Увы, руководство красно-белых допускало в последние годы чересчур много кадровых ошибок.

    "Спартак" не имеет права постоянно биться за пятую позицию в РПЛ. Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять примутся побеждать.

  • Стало известно, от кого в «Спартаке» зависит решение по выбору нового тренера
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    • В любом случае было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало», — приводит слова Семина RT.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 25 матчей.

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