Семин предложил «Спартаку» вернуть Романцева

Известный тренервысказался о том, кто должен стать новым главным тренером

После увольнения Гильермо Абаскаля временным тренером «Спартака» стал Владимир Слишкокич, под руководством которого красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0) и разгромили «Ростов» (5:1).

«А Дмитрию Аленичеву следовало дать полноценный шанс? Это сделано почему-то не было. Он со своим штабом поработал сезон, подготовил команду к следующему и вскоре был уволен.

Увы, руководство красно-белых допускало в последние годы чересчур много кадровых ошибок.

"Спартак" не имеет права постоянно биться за пятую позицию в РПЛ. Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять примутся побеждать.

В любом случае было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало», — приводит слова Семина RT.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 25 матчей.