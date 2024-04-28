«Ренн» — «Брест»: счет матча 4:5, обзор голов

В матче 31-го тура чемпионата Франциина выезде победилсо счетом 5:4.

За гостей забили Стив Мунье, Мартин Сатриано, Махди Камара и Лилиан Брассье, а также автогол в пассиве Вармеда Омари. У хозяев дубль на счету Арно Калимуэндо Муинги, а также голы в активе Артюра Теате и Мартина Террье.

Футбол. Франция. Лига 1 Ренн — Брест 4:5 Голы: 1:0 Арно Калимуэндо (4'), 2:0 Арно Калимуэндо (9'), 2:1 Стив Мунье (11'), 2:2 Варме Омари (автогол) (48'), 2:3 Мартин Сатриано (54'), 2:4 Махди Камара (66'), 3:4 Артур Теате (68'), 4:4 Мартен Терье (79'), 4:5 Лилиан Брассье (90 + 6') Ренн: Стив Манданда, Гела Дуэ, Варме Омари, Артур Теате, Жануэль Белосьян (Адриен Трюффер, 59'), Бенжамен Буриго, Азор Матусива (Энцо Ле Фе, 74'), Батист Сантамария (Амин Гуири, 59'), Дезире Дуэ, Мартен Терье (Фабиан Ридер, 86'), Арно Калимуэндо Брест: Марко Бизот, Брэдли Локо, Лилиан Брассье, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Махди Камара (Жонас Мартен, 70'), Уго Маньетти (Камори Думбия, 77'), Пьерр Лис-Мелу, Стив Мунье, Ромен дель Кастильо (Жереми ле Дуарон, 90'), Мартин Сатриано (Матиас Перейра Лаж, 76') Предупреждения: Мартен Терье (45 + 1'), Азор Матусива (56'), Пьерр Лис-Мелу (75'), Арно Калимуэндо (80'), Энцо Ле Фе (90 + 6')

Календарь и таблица Лиги 1

«Брест» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Ренн» с 42 баллами идет на седьмой позиции.