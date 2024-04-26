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    Ямал прокомментировал слухи о возможном переходе в «ПСЖ»

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    Хавбек «Барселоны» Ламин Ямал отреагировал на слухи о своём возможном переходе в «ПСЖ».

    Ламин Ямал
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    Ламин Ямал

    Ранее в СМИ появилась информация, что парижский клуб рассматривает вариант с покупкой 16-летнего футболиста за 200 млн евро в летнее трансферное окно.

    «🤣🤣🤣🤣», — написал Ямал в своей соцсети Х (ранее твиттер).

    Ямал является воспитанником «Барселоны», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 75 млн евро.

    В нынешнем сезоне Ямал сыграл 44 матча, забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 32 матчей «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге с 70 очками. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» (81 очко).

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