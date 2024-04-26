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    Фоден назвал де Брейне лучшим игроком АПЛ

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    Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом АПЛ.

    Фил Фоден
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    Фил Фоден

    «Думаю, Кевин — лучший игрок премьер-лиги, когда он в деле. Приятно играть вместе с ним, и я надеюсь, что это будет происходить чаще», — цитирует Фодена Sky Sports.

    Кевин Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

    Всего за горожан 32-летний бельгийский футболист провел 375 матчей, в которых отметился 101 голом и 166 результативными передачами.

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