Фоден назвал де Брейне лучшим игроком АПЛ

Хавбек «Манчестер Сити»ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом АПЛ.

«Думаю, Кевин — лучший игрок премьер-лиги, когда он в деле. Приятно играть вместе с ним, и я надеюсь, что это будет происходить чаще», — цитирует Фодена Sky Sports.

Кевин Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Всего за горожан 32-летний бельгийский футболист провел 375 матчей, в которых отметился 101 голом и 166 результативными передачами.