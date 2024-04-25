Слишкович: «Спартак» создал больше опасных моментов, чем ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренераподвел итоги матча против(0:0).

«Может, обе команды больше думали, как не проиграть матч, чем как выиграть. По моему ощущению, "Спартак" создал больше опасных моментов, чем ЦСКА. Только в первые 5 минут матча ЦСКА контролировал игру. Что сказать? Дерби — это дерби. В таких матчах часто всего один эпизод может решить игру. 0:0 — заслуженно, но остается ощущение, что "Спартак" был ближе к победе», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Таким образом, у ЦСКА теперь 38 очков и седьмая позиции. В активе «Спартака» 39 баллов и шестая строчка.