начнут матч в 18:15 в российской футбольной Премьер-лиге, 24.04.2024.

Последний матч: «Локомотив» — «Пари НН» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Пари НН» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 2.05 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Локомотив»).

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