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    Клопп: Александер-Арнольд стал настоящим мужчиной

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о прогрессе 25-летнего правого защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда.

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    «С тех пор как я его знаю, он очень вырос. Он стал настоящим мужчиной. Фантастический игрок с первого дня, выдающийся талант превратился в выдающегося футболиста мирового класса. Довольно редко бывает, что ты ещё и как менеджер участвуешь в таком длительном путешествии. У Трента никогда не было другого менеджера в профессиональном футболе, так что для него будет полезно получить новое влияние в будущем, это определённо ясно.

    Но я думаю, мы можем быть вполне довольны шагами, которые он сделал. Когда вы видите его сейчас в игре, вы просто понимаете, насколько он хороший игрок, это безумие», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

    25-летний правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд является воспитанником клубной академии «красных» и всю свою взрослую карьеру выступал под руководством главного тренера Юргена Клоппа.

    Календарь и таблица АПЛ

    В текущем сезоне на его счету 32 матча за клуб, три забитых гола и девять результативных передач.

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