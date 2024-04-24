В 19:00 24.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч: «КамАЗ» — «Химки» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Химки» — «КамАЗ». Коэффициент ставки — 2.34.

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