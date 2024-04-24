Жиру согласовал контракт с клубом МЛС

Оливье Жиру Фото: globallookpress.com
Жиру договорился о переходе в «Лос-Анджелес», сообщает L'Equipe.
Контракт 37-летнего француза с калифорнийским клубом будет рассчитан на полтора года.
По данным источника, Жиру будет зарабатывать три миллиона евро в год. В соглашении также будет предусмотрена опция продления.
Действующий контракт Жиру с «Миланом» рассчитан до июня 2024 года. В нынешнем чемпионате Италии он провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач.
Напомним, за «Лос-Анджелес» выступает бывший вратарь сборной Франции Уго Льорис.