Жиру согласовал контракт с клубом МЛС

Нападающий «Милана»продолжит карьеру в

Жиру договорился о переходе в «Лос-Анджелес», сообщает L'Equipe.

Контракт 37-летнего француза с калифорнийским клубом будет рассчитан на полтора года.

По данным источника, Жиру будет зарабатывать три миллиона евро в год. В соглашении также будет предусмотрена опция продления.

Действующий контракт Жиру с «Миланом» рассчитан до июня 2024 года. В нынешнем чемпионате Италии он провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач.

Напомним, за «Лос-Анджелес» выступает бывший вратарь сборной Франции Уго Льорис.