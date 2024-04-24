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    Жиру согласовал контракт с клубом МЛС

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    Нападающий «Милана» Оливье Жиру продолжит карьеру в МЛС.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    Жиру договорился о переходе в «Лос-Анджелес», сообщает L'Equipe.

    Контракт 37-летнего француза с калифорнийским клубом будет рассчитан на полтора года.

    По данным источника, Жиру будет зарабатывать три миллиона евро в год. В соглашении также будет предусмотрена опция продления.

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    • Действующий контракт Жиру с «Миланом» рассчитан до июня 2024 года. В нынешнем чемпионате Италии он провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач.

    Напомним, за «Лос-Анджелес» выступает бывший вратарь сборной Франции Уго Льорис.

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