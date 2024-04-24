начнут матч в 22:00 в английской Премьер-лиге, 24.04.2024.

Последний матч: «Ливерпуль» — «Эвертон» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эвертон» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 1.81 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Ливерпуль»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Эвертон — Ливерпуль.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам