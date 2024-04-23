ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля
    Все новости спорта

    Симоне Индзаги прокомментировал чемпионство «Интера»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер
    Наставник «Интера» Симоне Индзаги поделился эмоциями от досрочной победы в чемпионате Италии-2023/24.

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    «Ощущения прекрасные, мы сделали нечто невероятное, и героев много: игроки, клуб, президент, который сейчас не здесь, но всегда был рядом. Каждый день мы усердно работаем с целью стать сильнее. Думаю, уже с первого сезона, с первого матча в Лиге чемпионов, когда мы встретились с "Реалом", который потом выиграл в финале у "Ливерпуля", был виден хороший задел, и в итоге мы завоевали шесть трофеев.

    Мое путешествие получилось прекрасным. Я всегда буду благодарен "Лацио", который дал мне возможность начать работу тренером. У нас все шло хорошо, и я помню чемпионат, прерванный из-за коронавируса, в котором мы бились до конца. "Лацио" хотел продолжать сотрудничество, но что-то подсказывало мне, что нужны перемены.

    Многие не советовали мне идти в "Интер", но что-то мне подсказывало, что идти нужно именно сюда. Я знал многих людей в руководстве, и мы знали, что можем продолжить цикл. В тяжелые моменты мы позволяли болтунам говорить, но сегодня они будут говорить поменьше», — приводит слова Индзаги DAZN.

    После 33 туров «Интер» набрал 86 очков и стал чемпионом досрочно. Это 20-й трофей команды в Серии А. «Милан» (69) идет на втором месте в турнирной таблице, у клуба в активе 19 трофеев в чемпионате Италии. Рекордсменом чемпионствам является «Ювентус» — 36.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пошатнет ли «Челси» шансы «Арсенала» на титул?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Рейнджерс» проведут еще один эталонный матч на домашней площадке
  • «Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Краснодар» не упустит возможность набрать важные очки
  • «Краснодар» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лорьян — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры