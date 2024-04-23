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    Нидерландский журналист: Промес сядет в тюрьму

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    Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс считает, что нападающему «Спартака» Квинси Промесу не удастся избежать экстрадиции в Нидерланды.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Насчет Квинси Промеса все тихо. Такой запрос об экстрадиции может занять много времени.

    Мое предположение, что он сядет в тюрьму. Возможно, ему пора забыть о счастливой жизни», — приводит слова Картейнса «Спорт-Экспресс».

  • Экстрадиция Промеса может занять от двух до трех месяцев
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    • Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.

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