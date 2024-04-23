Нидерландский журналист: Промес сядет в тюрьму

Нидерландский журналист De Telegraafсчитает, что нападающему «Спартака»не удастся избежать экстрадиции в Нидерланды.

«Насчет Квинси Промеса все тихо. Такой запрос об экстрадиции может занять много времени.

Мое предположение, что он сядет в тюрьму. Возможно, ему пора забыть о счастливой жизни», — приводит слова Картейнса «Спорт-Экспресс».

Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.