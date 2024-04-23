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    Почеттино: Игроки «Челси» должны доказать, что мы не ФК «Коул Палмер»

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что возможное отсутствие в составе нападающего Коула Палмера должно мотивировать остальных игроков «синих».

    Коул Палмер — нападающий «Челси»
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    Коул Палмер — нападающий «Челси»

    «Если Палмер не сыграет (в матче против "Арсенала"), это будет хорошим вызовом для его партнеров по команде или конкурентов по позиции.

    На их месте у меня была бы мотивация выйти на поле и доказать, что мы "Челси", а не ФК Коул Палмер», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

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    • Матч между «Арсеналом» и «Челси» в рамках 21-го тура АПЛ состоится сегодня, 23-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Напомним, что нападающий «Челси» Коул Палмер занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ. За 27 матчей в чемпионате Англии форвард забил 20 голов и сделал 9 голевых передач.

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