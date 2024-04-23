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    Мостовой: Иногда нужно засунуть свои амбиции подальше и терпеть ради блага команды

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о борьбе за место в стартовом составе «сине-бело-голубых».

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Конкуренция с Артуром и Педро за место в составе? Ничего нового и необычного для меня в этом нет. В топовом клубе, который ставит перед собой максимальные задачи, к конкуренции нужно быть готовым. В каждое трансферное окно кто-то уходит, кто-то приходит. Главное — ​держать свою планку. Отсюда и интерес, и мотивация.

    Если кто-то конкуренцию про­игрывает, важно к этому нормально относиться. Все мы с детства хотим играть, у всех есть амбиции. Но иногда нужно засунуть их подальше и потерпеть, потому что это пойдет на благо команды», — приводит слова Мостового пресс-служба «сине-бело-голубых».

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