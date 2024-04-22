Онана: «Манчестер Юнайтед» всегда должен побеждать

Голкипер «Манчестер Юнайтед»заявил, что манкунианский клуб является самым крупным в Англии.

«Мы — "Манчестер Юнайтед", мы по-прежнему крупнейший клуб в стране. Мы должны побеждать всегда. Мы чувствуем себя хорошо, рады, что вышли в финал Кубка Англии. Мы вернёмся на "Уэмбли", чтобы победить.

Самое главное — это победа. Мы в финале, и это важно», — приводит слова Онана известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ковентри» в матче 1/2 финала Кубка Англии и добыл путёвку в финал турнира, где сыграет с «Манчестер Сити». Решающая игра Кубка Англии состоится 25 мая на «Уэмбли».