ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каспер Рууд и Стефанос ЦиципасРыбакина остановила Свентек, Рублев продлил серию поражений, Рууд взял крупнейший титул в карьере, а Надаль разочаровал
    Все новости спорта

    Онана: «Манчестер Юнайтед» всегда должен побеждать

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана заявил, что манкунианский клуб является самым крупным в Англии.

    Андре Онана
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андре Онана

    «Мы — "Манчестер Юнайтед", мы по-прежнему крупнейший клуб в стране. Мы должны побеждать всегда. Мы чувствуем себя хорошо, рады, что вышли в финал Кубка Англии. Мы вернёмся на "Уэмбли", чтобы победить.

    Самое главное — это победа. Мы в финале, и это важно», — приводит слова Онана известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

    Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ковентри» в матче 1/2 финала Кубка Англии и добыл путёвку в финал турнира, где сыграет с «Манчестер Сити». Решающая игра Кубка Англии состоится 25 мая на «Уэмбли».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотиву» удастся сократить разрыв на домашнем льду?
  • «Локомотив» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Миланское дерби останется за «Интером»
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Болонья» может снова удивить
  • «Рома» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Фаренсе — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры