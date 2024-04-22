Модрич: Отличная победа, мы никогда не сдаемся

Хавбек мадридского «Реала»прокомментировал победу своего клуба в матче с «Барселоной» (3:2), который состоялся вчера в рамках Ла Лиги.

«Это потрясающе. Данная победа приближает нас к титулу Ла Лиги. Отличный вечер, прекрасная игра команды. Мы никогда не сдаёмся. Мы дважды уступали в счёте, но продолжали стараться, оказывать давление и в конце концов снова и снова отыгрывались. Отличный вечер, как и многие другие на "Бернабеу".

Что позволяет команде переворачивать такие важные матчи? Кроме необходимого качества, это вера и невероятный характер, ведь всё это не случайно. И с такой поддержкой, как сейчас, всё становится намного легче. Это невероятно. Мы были очень рады и благодарны болельщикам. Они создали потрясающую атмосферу. Мы находимся там, где хотим быть, с отрывом в 11 очков, и нам остаётся совсем немного до победы в чемпионате.

Мы вышли на поле после тяжёлого матча с "Манчестер Сити." 120 минут, изматывающих физически и морально. Но мы ещё раз доказали, что у команды всё в порядке с физической формой и настроем. Надо идти до конца», — приводит слова Модрича AS.

«Реал» благодаря голу Беллингема вырвал победу на 91-й минуте матча. Мадридский клуб занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/24. Команда набрала 81 очко за 32 матча. «Барселона» находится на второй строчке, заработав 70 очков.