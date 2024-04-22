начнут матч в 22:00 в английском Чемпионшипе, 22.04.2024.

Последний матч: «Лидс» — «Мидлсбро» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мидлсбро» — «Лидс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Лидс»).

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