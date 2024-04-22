Клопп о шансах «Ливерпуля» на чемпионство: Возможно, в этот раз фортуна улыбнется нам

Главный тренервысказался о перспективах своей команды на победу в английской Премьер-лиге сезона 2023/2024.

«Однажды мы выиграли титул, это был мой любимый сезон в Премьер-лиге! Во всех остальных случаях мы проигрывали, но всегда делали гонку за титул захватывающей. Если получится сделать это снова, возможно, в этот раз фортуна улыбнётся нам. Но кто знает.

Мы должны постараться выиграть как можно больше матчей, набрать как можно больше очков. Это напряжённый сезон для всех нас; всем нужна удача, каждая команда в ней нуждается», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После 33-х туров «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 74 очками в активе. На 1-й позиции располагается «Манчестер Сити» с тем же количеством баллом. Тройку лидеров замыкает «Арсенал» (73).