начнут матч в 00:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 22.04.2024.

Последний матч: «Жувентуде» — «Ботафого» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ботафого» — «Жувентуде» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.

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