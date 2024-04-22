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    Анчелотти: Васкес — крайне важный игрок для «Реала»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру защитника Лукаса Васкеса в матче с «Барселоной» (3:2) в 32-м туре Примеры.

    Лукас Васкес
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    Лукас Васкес

    Испанец забил гол, отдал результативную передачу и заработал пенальти.

    «Лукас — крайне важный для нас игрок, и не только потому, что он сделал сегодня, а по сезону в целом. Он конкурирует с Карвахалем, которого я считаю одним из лучших крайних защитников в мире, и сделал сегодня разницу, как и во многих других матчах», — цитируют специалиста испанские СМИ.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице Ла Лиги, «Барселона» (70) идет второй.

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