«Торино» — «Фрозиноне»: счет матча 0:0, обзор

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга, поделив очки, — 0:0.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Фрозиноне 0:0
Торино: Ваня Милинкович-Савич, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес, Рауль Белланова, Мергим Войвода (Валентин Лацаро, 76'), Адриен Тамез, Кароль Линетти, Иван Илич (Маттео Ловато, 86'), Никола Влашич, Давид Окереке (Антонио Санабрия, 67'), Дуван Сапата Фрозиноне: Стефано Турати, Эмануэле Валери, Надир Цортеа, Калеб Околи, Симоне Романьоли, Поль Лирола, Матиас Соуле (Рейниер, 88'), Марко Брешианини (Демба Сек, 78'), Лука Маццители (Francesco Gelli, 82'), Walid Cheddira (Marvin Cuni, 88'), Enzo Barrenechea Предупреждения: Эмануэле Валери (34'), Кароль Линетти (61'), Калеб Околи (83'), Адриен Тамез (87')
Таким образом, «Торино» (46 очков) занимает девятое место в турнирной таблице. У «Фрозиноне» 28 пунктов и 18-я строчка.