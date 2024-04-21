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    ПСЖ — Лион: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.04.2024 в 22:00 начнется матч в Лиге 1 ПСЖ — Лион

    Футбол Лига 1 ПСЖ Лион Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 21.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча ПСЖ — Лион в Лиге 1.

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    Последний матч: «Лион» — «ПСЖ» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Лион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 5.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «ПСЖ»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ПСЖ — Лион.

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