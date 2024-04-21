Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.31.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Манчестер Юнайтед»).
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