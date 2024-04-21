начнут матч в 17:30 в кубке Англии по футболу, 21.04.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.31 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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