начнут матч в 19:30 в испанской Примере, 21.04.2024.

Последний матч: «Атлетико» — «Алавес» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алавес» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 2.01 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Атлетико»).

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