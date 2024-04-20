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    Тюмень — Нефтехимик: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.04.2024 в 11:30 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Тюмень — Нефтехимик

    Футбол ФНЛ — Первая лига Тюмень Нефтехимик Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 11:30 20.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Тюмень — Нефтехимик в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

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    Последний матч: «Нефтехимик» — «Тюмень» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тюмень» — «Нефтехимик». Коэффициент ставки — 3.23.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Тюмень»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Тюмень — Нефтехимик.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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