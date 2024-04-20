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    Тарханов: Сложно сказать, сможет ли «Ахмат» как-то удивить ЦСКА

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    Российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Ахматом» Грозный в рамках 25-го тура РПЛ.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    ЦСКА в данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат» — 15-е.

    «Сложно сказать, сможет ли "Ахмат" как-то удивить ЦСКА. Грозненцы проиграли последние две игры дома, а тут играть в Москве, плюс армейцы в достаточно хорошем состоянии и показывают стабильную игру.

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    Покажет ли "Ахмат" грозненский характер? Там грозненцев мало, поэтому вряд ли. У ЦСКА будет большое преимущество по игрокам, по турнирной таблице и по всем остальным показателям», — сказал Тарханов «Чемпионату».

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