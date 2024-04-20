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    Рубин — Локомотив: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.04.2024 в 14:00 начнется матч в РПЛ Рубин — Локомотив

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    Рубин и Локомотив начнут матч в 14:00 в РПЛ, 20.04.2024.

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    Последний матч: «Локомотив» — «Рубин» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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