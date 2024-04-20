В 19:15 20.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч: «Манчестер Сити» — «Челси» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси». Коэффициент ставки — 2.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Манчестер Сити»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Челси.

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