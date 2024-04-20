Игнатов: С Абаскалем были хорошие моменты и плохие

Полузащитниквысказался о взаимоотношениях с бывшим наставником команды

«Он был долгое время с нами, как и мы с ним. Были хорошие моменты и плохие, пережили их вместе. Не особо все гладко иногда было, но это жизнь, случиться может все. Мы встретились и поблагодарили друг друга за то, что до конца сохранялась плюс‑минус хорошая обстановка. Даже учитывая последние результаты. Опять же, попрощались тепло. Сейчас мы двигаемся дальше.

Ну, было время, когда мы хорошо стартовали. Как в этом году. Потом просто что‑то случалось. Это футбол, иногда ты даже не можешь ответить на вопрос о причинах того, что происходит. Сейчас главная задача — найти стабильность, чтобы двигаться дальше без скачков», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

Напомним, недавно Абаскаль был отправлен в отставку с поста наставника «Спартака».