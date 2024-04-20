Игнашевич назвал чудом победу «Балтики»

Главный тренерподелился эмоциями после волевой победы калининградцев над(2:1).

«Эмоции, когда счёт стал 1:1? Очень сложно описать словами. Большое разочарование. Оставалась капелька надежды на чудо. К счастью, это чудо произошло.

Поздравляю ребят. Они настоящие герои. Они способны решать задачи, которые перед ними стоят», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Балтика» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе, отставая от спасительной 12-й строчки на 3 балла. В следующем матче подопечные Игнашевича сыграют против «Краснодара» 24-го апреля.