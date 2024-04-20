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    Игнашевич назвал чудом победу «Балтики»

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился эмоциями после волевой победы калининградцев над «Крыльями Советов» (2:1).

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Эмоции, когда счёт стал 1:1? Очень сложно описать словами. Большое разочарование. Оставалась капелька надежды на чудо. К счастью, это чудо произошло.

    Поздравляю ребят. Они настоящие герои. Они способны решать задачи, которые перед ними стоят», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Балтика» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе, отставая от спасительной 12-й строчки на 3 балла. В следующем матче подопечные Игнашевича сыграют против «Краснодара» 24-го апреля.

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