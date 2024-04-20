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    Грилиш: Сравнение с Холандом? Они покупали меня не для того, чтобы я стал Холанном

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    Хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался по поводу своей результативности.

    Джек Грилиш
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    Джек Грилиш

    «Говорить о голах и результативных передачах странно, потому что "Манчестер Сити", очевидно, купил меня за 100 миллионов фунтов, и я не думаю, что когда-либо забивал больше восьми голов за один сезон. Это показывает, что они покупали меня не для того, чтобы я стал Эрлингом Холанном, таким сумасшедшим бомбардиром.

    Очевидно, я хочу забивать больше. Кто бы не хотел? Мы футболисты, и это лучшее, что мы можем делать. Думаю, что я не забивал больше восьми голов за все время в Премьер-лиге, поэтому полагаю, "Сити" знал, как много я могу предложить в других аспектах. Сегодня все так одержимы статистикой.

    Как по мне, самое главное — играть и побеждать. В прошлом сезоне, например, я сыграл много матчей, но думаю, что забил всего пять голов и сделал 10-11 передач. Это не так уж и много, но я играл большую роль в матчах.

    Когда я был в "Вилле", были времена, когда я забивал 8 голов и делал 15 передач или что-то в этом роде, то есть их было больше, но я ничего не выиграл. На какой сезон я оглядываюсь назад, думая, что он был успешным? На прошлый.

    Когда я играю, находясь в правильном ритме, чувствуя себя важным для команды, и мы вместе что-то выигрываем, тогда это имеет значение. Когда разговариваешь с игроками, которые уже завершили карьеру, они все говорят, что главное — это выигрывать трофеи. Это то, на что вы оглядываетесь.

    Мне 28 лет, и я хочу выиграть как можно больше, прежде чем завершить карьеру, когда бы это ни случилось. Надеюсь, до этого еще долго, но цель состоит в том, чтобы выиграть как можно больше с этим клубом», — приводит слова Грилиша Manchester Evening News.

    Календарь и таблица АПЛ

    В текущем сезоне Грилиш сыграл 17 матчей в АПЛ, где забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.

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