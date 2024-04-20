«Аталанта» намерена продлить контракт с Гасперини

Джан Пьеро Гасперини Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Николо Скиры, руководство итальянского клуба готово предложить 66‑летнему специалисту соглашение до 2026 года с опцией продления до 2027‑го.
Некоторые ведущие команды проявляют интерес к тренеру, но генеральный директор бергамасков Лука Перкасси рассчитывает его сохранить.
Напомним, что на данный момент «Аталанта» под руководством Гасперини расположилась на седьмой позиции в турнирной таблице Серии А, а также вышла в полуфинал Лиги Европы.