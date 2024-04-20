Аллегри: Мы допустили семь контратак и постоянно ошибались в простых передачах

Главный тренервысказался о матче против(2:2).

«Все просто: мы допустили семь контратак и постоянно ошибались в простых передачах. Против таких агрессивных команд, как "Кальяри", нужно вести бой. Мы не понимали, в чем дело, особенно учитывая, что мяч приходилось доставлять длинными передачами. Когда ты играешь на данном этапе сезона, ты проиграешь, если не будешь соответствовать сопернику по интенсивности. Именно поэтому у всех игроков "Кальяри" в конце были судороги, они выложились на полную.

В таких ситуациях нужно либо соответствовать им по интенсивности, либо уклоняться от этого с технической точностью, а мы не сделали ни того, ни другого», — цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

Таким образом, «Ювентус» набрал 64 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице. У «Кальяри» 32 пункта и 14-я строчка.