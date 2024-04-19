Маслов: Да, Лещук допустил ошибки, но их постоянно кто-то допускает

Защитникподдержал голкиперапосле того, как вратарь допустил результативные ошибки в очной встрече 23-го тура РПЛ.

«Все накинулись на человека. Да, Лещук допустил ошибки, но их постоянно кто-то допускает. Со всеми бывает. Так нагнетать совсем неправильно по отношению к человеку.

Моя серия автоголов? Да, я пережил нечто подобное. Был очень неприятный период. Наверное, самый тяжёлый в карьере. Мы разбирали игры с Тедеско и штабом — я проводил прекрасные матчи, всё получалось, но на равном месте случались автоголы. Это ещё и получилось клубком — проводишь хорошую игру, но всё перечёркивается одной ошибкой», — приводит слова Маслова Sport24.

В нынешнем сезоне Маслов провел только 4 матча за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025-го года.