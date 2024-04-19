ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — ПСЖЛЧ. Перестрелка в Дортмунде, скандальная победа ПСЖ и подвиг Лунина
  • 12:30
    • Нагельсман подписал новый контракт с Немецким футбольным союзом
    Все новости спорта

    Маслов: Да, Лещук допустил ошибки, но их постоянно кто-то допускает

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Динамо
    Защитник «Спартака» Павел Маслов поддержал голкипера «Динамо» Игоря Лещука после того, как вратарь допустил результативные ошибки в очной встрече 23-го тура РПЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Все накинулись на человека. Да, Лещук допустил ошибки, но их постоянно кто-то допускает. Со всеми бывает. Так нагнетать совсем неправильно по отношению к человеку.

    Моя серия автоголов? Да, я пережил нечто подобное. Был очень неприятный период. Наверное, самый тяжёлый в карьере. Мы разбирали игры с Тедеско и штабом — я проводил прекрасные матчи, всё получалось, но на равном месте случались автоголы. Это ещё и получилось клубком — проводишь хорошую игру, но всё перечёркивается одной ошибкой», — приводит слова Маслова Sport24.

  • Увольнение Абаскаля не помогло. «Зенит» — в финале Пути РПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на матч «Зенит» — «Спартак»
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне Маслов провел только 4 матча за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025-го года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» упрутся в воронежские тылы
  • «Краснодар» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Прервет ли «Лацио» беспроигрышную серию «Дженоа»?
  • «Дженоа» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Кальяри» остановит «Ювентус»?
  • «Кальяри» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.08
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры