В 19:00 19.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав РПЛ.

Последний матч: «Факел» — «Краснодар» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар» — «Факел». Коэффициент ставки — 2.40 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Краснодар»).

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