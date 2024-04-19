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    «Ювентус»«Кальяри» — «Ювентус». Онлайн
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    Клопп: Если мы выиграем все наши игры, то у нас будут хорошие шансы стать чемпионами

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в текущем сезоне чемпионата Англии.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Это явно не в наших руках. Я думаю, если мы выиграем все наши игры, то у нас будут хорошие шансы стать чемпионами. Если нет, тогда велика вероятность, что выиграет кто-то другой. Может быть, нам достаточно выиграть и пять матчей. Но никто не знает точно.

    Кто бы мог подумать, что "Арсенал" проиграет "Астон Вилле"? Теперь мы все сидим здесь и думаем, что "Манчестер Сити" выиграет все свои матчи. Да, такое случается довольно часто, но им предстоит сыграть много игр. У них будут и сложные соперники», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

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