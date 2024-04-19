ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — ПСЖЛЧ. Перестрелка в Дортмунде, скандальная победа ПСЖ и подвиг Лунина
    Все новости спорта

    Канунников: «Зенит» заплатил по 200 тысяч долларов каждому игроку за победу над «Сибирью»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников рассказал о самых больших премиальных в санкт-петербургском клубе.

    Максим Канунников
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Канунников

    «Больше всего заплатили, когда в финале Кубка победили "Сибирь". Накануне расклад был такой: если играешь или выходишь на замену, получаешь 100 тысяч долларов. Остаешься в запасе — 70.

    После игры в раздевалку зашел радостный Алексей Борисович (Миллер) и объявил: "Сегодня двойные! Всем!" Включая тех, кто был в заявке. Это значит, каждому — по 200 тысяч долларов», — приводит слова Канунникова «Спорт-Экспресс».

  • «Лично мне с Ивичем скучно не было!». Спартак Гогниев — о «Химках», журналистах, уверенности в себе и планах поиграть против Симеоне
  • Эксклюзивное интервью с чемпионом России в составе ЦСКА и тренером, ставшим открытием Первой лиги с «Аланией»
  • 12/04/2024

    • Канунников также вспомнил о щедрых премиальных после разгромной победы над «Спартаком» (5:0) на «Петровском».

    «Изначально нам полагалась премия в двойном размере.

    Но тут ребята увидели Алексея Борисовича, заголосили: Давайте пятерные! Счет-то 5:0... Он даже не удивился: Хорошо», — добавил экс-игрок «Зенита».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» упрутся в воронежские тылы
  • «Краснодар» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Прервет ли «Лацио» беспроигрышную серию «Дженоа»?
  • «Дженоа» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Кальяри» остановит «Ювентус»?
  • «Кальяри» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.08
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры