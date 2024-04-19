Канунников: «Зенит» заплатил по 200 тысяч долларов каждому игроку за победу над «Сибирью»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной Россиирассказал о самых больших премиальных в санкт-петербургском клубе.

«Больше всего заплатили, когда в финале Кубка победили "Сибирь". Накануне расклад был такой: если играешь или выходишь на замену, получаешь 100 тысяч долларов. Остаешься в запасе — 70.

После игры в раздевалку зашел радостный Алексей Борисович (Миллер) и объявил: "Сегодня двойные! Всем!" Включая тех, кто был в заявке. Это значит, каждому — по 200 тысяч долларов», — приводит слова Канунникова «Спорт-Экспресс».

Канунников также вспомнил о щедрых премиальных после разгромной победы над «Спартаком» (5:0) на «Петровском».

«Изначально нам полагалась премия в двойном размере.

Но тут ребята увидели Алексея Борисовича, заголосили: Давайте пятерные! Счет-то 5:0... Он даже не удивился: Хорошо», — добавил экс-игрок «Зенита».