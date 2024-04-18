Каррагер: «Ливерпуль» много создает, но мало забивает

Экс-защитникназвал причины неудачных результатов команды в последних матчах.

«Ливерпуль много создаёт, но мало забивает в последних играх. А это не очень хорошо. Это огромная проблема для них прямо сейчас. Есть ещё время всё исправить и вернуться назад, но многое здесь будет зависеть от характера игроков.

В любом случае реализация должна быть лучше, если "Ливерпуль" хочет вернуться в гонку за титул», — приводит слова Каррагера британское интернет-издание Liverpool Echo.

После 32-х туров «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 71-м очком в активе. На 2-й позиции располагается «Арсенал» с тем же количеством баллов. На 1-й строчке — «Манчестер Сити» (73).

В следующем матче «мерсисайцы» сыграют против «Аталанты» в рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы сегодня, 18-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.