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    Каррагер: «Ливерпуль» много создает, но мало забивает

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    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал причины неудачных результатов команды в последних матчах.

    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль много создаёт, но мало забивает в последних играх. А это не очень хорошо. Это огромная проблема для них прямо сейчас. Есть ещё время всё исправить и вернуться назад, но многое здесь будет зависеть от характера игроков.

    В любом случае реализация должна быть лучше, если "Ливерпуль" хочет вернуться в гонку за титул», — приводит слова Каррагера британское интернет-издание Liverpool Echo.

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    • После 32-х туров «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 71-м очком в активе. На 2-й позиции располагается «Арсенал» с тем же количеством баллов. На 1-й строчке — «Манчестер Сити» (73).

    В следующем матче «мерсисайцы» сыграют против «Аталанты» в рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы сегодня, 18-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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