В 02:00 18.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч: «Атлетико Минейро» — «Крикума» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Крикума». Коэффициент ставки — 2.19.

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