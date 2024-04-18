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    Атлетико Минейро — Крикума: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.04.2024 в 02:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Атлетико Минейро — Крикума

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 18.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Атлетико Минейро — Крикума в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч: «Атлетико Минейро» — «Крикума» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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