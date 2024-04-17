«Зенит» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
"Зенит": Адамов, Сантос, Нино, Родригао, Эракович, Барриос, Ахметов, Вендел, Мантуан, Артур, Сергеев.
Запасные: Кержаков, Васютин, Алип, Караваев, Ерохин, Педро, Коваленко, Мостовой, Клаудиньо, Васильев, Изидор, Кассьерра.
"Спартак": Максименко, Тавареш, Чернов, Даурте, Хлусевич, Денисов, Литвинов, Пруцев, Зиньковский, Игнатов, Соболев.
Запасные: Свинов, Тихомиров, Джикия, Маслов, Рябчук, Классен, Умяров, Мартинс, Медина, Угальде, Бонгонда, Рощин.
Встреча начнется в 19.30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.