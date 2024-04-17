2-й таймОренбург — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин Тюкавин«Оренбург» — «Динамо». Онлайн
  • 18:38
    • «Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    «Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд

    «Зенит» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Зенит Спартак
    Зенит« и "Спартак" объявили стартовые составы на матч Кубка России.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    "Зенит": Адамов, Сантос, Нино, Родригао, Эракович, Барриос, Ахметов, Вендел, Мантуан, Артур, Сергеев.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Алип, Караваев, Ерохин, Педро, Коваленко, Мостовой, Клаудиньо, Васильев, Изидор, Кассьерра.

    "Спартак": Максименко, Тавареш, Чернов, Даурте, Хлусевич, Денисов, Литвинов, Пруцев, Зиньковский, Игнатов, Соболев.

    Запасные: Свинов, Тихомиров, Джикия, Маслов, Рябчук, Классен, Умяров, Мартинс, Медина, Угальде, Бонгонда, Рощин.

    Встреча начнется в 19.30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» подтвердит свои амбиции
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Манчестер Сити» снова пройдет «Реал»?
  • «Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Выбьет ли «Бавария» «Арсенал»
  • «Бавария» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.21
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бавария — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Марсель — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры