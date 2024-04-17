Тухель: Нойер и Зане могут сыграть с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии»сообщил, что футболисты его командымогут принять участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

«Мануэль Нойер и Лерой Зане могут сыграть. Что касается Гнабри, то нам придется подождать еще какое-то время», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится сегодня, 17 апреля, и пройдет в Мюнхене. Встречу примет домашний стадион «Баварии» «Альянц Арена». В качестве главного арбитра выступит Данни Маккели.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Первая игра между командами завершилась вничью со счетом 2:2.