ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Кириченко«На Евро забил, как Савичев в финале Олимпиады». Дмитрий Кириченко — о Бердыеве, своем «золоте» Кубка УЕФА и рекордном голе на ЧЕ-2004
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» победили «Факел»

    «Факел» — «Крылья Советов»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Факел
    В матче 21-го тура чемпионата России «Крылья Советов» на выезде победили «Факел» со счетом 1:0.

    «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Крылья Советов»

    Автором единственного забитого мяча в этом противостоянии стал Франко Ороско.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Крылья Советов 0:1
    Гол: 0:1 Orozco F. (76') Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Игорь Юрганов, Сергей Божин, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Роман Акбашев, Хызыр Аппаев, Senhadji R., Motpan N., Markov E. Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Илья Гапонов, Максим Витюгов, Роман Ежов, Владимир Хубулов, Амар Рахманович, Никита Салтыков Предупреждение: Хызыр Аппаев (6')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» набрали 39 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. «Факел» с 26 очками на 11-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» окажет сопротивление ЦСКА
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Манчестер Сити» сделает шаг навстречу чемпионству
  • «Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сумеют ли грозненцы одолеть «Сочи»?
  • «Ахмат» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.19
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ахмат — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Сэвилл
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Андреева — Носкова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры