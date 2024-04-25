«Факел» — «Крылья Советов»: счет матча 0:1, обзор гола

«Крылья Советов» Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча в этом противостоянии стал Франко Ороско.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Факел — Крылья Советов 0:1
Гол: 0:1 Orozco F. (76') Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Игорь Юрганов, Сергей Божин, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Роман Акбашев, Хызыр Аппаев, Senhadji R., Motpan N., Markov E. Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Илья Гапонов, Максим Витюгов, Роман Ежов, Владимир Хубулов, Амар Рахманович, Никита Салтыков Предупреждение: Хызыр Аппаев (6')
«Крылья Советов» набрали 39 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. «Факел» с 26 очками на 11-й строчке.