Семин оценил игру Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший главный тренеррассказал о будущемв московском коллективе.

«Тренеры "Локомотива" каждый день видят его в тренировочном процессе. Оценивают, делают выводы. Мне сложно ответить на ваш вопрос. Дзюба, конечно, помог "Локомотиву". А что будет дальше, в следующем сезоне, судить не берусь.

Валерий Газзаев сказал, что в современном футболе так не играют? Это мнение уважаемого специалиста. Я не вправе как-то комментировать его слова», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Дзюба смог забить четыре мяча и сделать четыре ассиста в этом сезоне.