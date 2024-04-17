Газизов: У Бердыева свободный контракт с махачкалинским «Динамо»

Генеральный директор махачкалинскогорассказал о контракте, который ранее стал советником президента клуба.

«Курбан Бекиевич находится в Махачкале, все время был, он ездит по определенным краям, уголкам в Дагестане, проводит семинары с тренерами, помогает второй команде. То есть все, что касается молодежного и детско-юношеского футбола. Всегда присутствие такого человека рядом является большим плюсом, если он захочет, его советы будут бесценны первой команде».

У него есть контракт с клубом, но он свободный. То есть не в деньгах дело. Он ездит в определенные командировки, делится знаниями не просто как Курбан Бекиевич, а как представитель махачкалинского «Динамо». Об этом речь«, — цитирует Газизова ТАСС.

Календарь и таблица ФНЛ

В настоящий момент "Динамо" лидирует в турнирной таблице Первой лиги.