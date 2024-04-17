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    Энрике: Были готовы к любому сценарию, даже к тому, что пропустим гол

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    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Барселоной» (4:1).

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Мы начали матч блестяще. Были готовы к любому сценарию, даже к тому, что пропустим гол.

    Ламин Ямаль сыграл великолепно, после чего нам забили, но "ПСЖ" провел достаточно цельный матч от самого начала и до конца. Болельщики будут гордиться.

    Обычно я не оцениваю решения арбитра. Я стараюсь поставить себя на место судьи.

    Я стараюсь мало высказываться в адрес арбитра, или вообще этого не делать, но говорю своим игрокам контролировать эмоции. Сегодня мы сделали шаг вперед в зрелости.

    В полуфинале мы сыграем против "Боруссии", которая выступала вместе с нами на групповом этапе», — цитирует Энрике Marca.

    По сумме 2-х встреч (2:3, 4:1) ПСЖ пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против дортмундской «Боруссии».

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