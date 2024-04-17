Энрике: Были готовы к любому сценарию, даже к тому, что пропустим гол

Главный тренерпрокомментировал победу над(4:1).

«Мы начали матч блестяще. Были готовы к любому сценарию, даже к тому, что пропустим гол.

Ламин Ямаль сыграл великолепно, после чего нам забили, но "ПСЖ" провел достаточно цельный матч от самого начала и до конца. Болельщики будут гордиться.

Обычно я не оцениваю решения арбитра. Я стараюсь поставить себя на место судьи.

Я стараюсь мало высказываться в адрес арбитра, или вообще этого не делать, но говорю своим игрокам контролировать эмоции. Сегодня мы сделали шаг вперед в зрелости.

В полуфинале мы сыграем против "Боруссии", которая выступала вместе с нами на групповом этапе», — цитирует Энрике Marca.

По сумме 2-х встреч (2:3, 4:1) ПСЖ пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против дортмундской «Боруссии».