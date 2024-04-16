ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Бавария»ЛЧ. Вторая серия классики от «Ман Сити» и «Реала», «Атлетико» против «Желтой стены» и непобедимая «Бавария»
  • 12:57
    • Панарин признан лучшим игроком сезона в «Рейнджерс»
    Все новости спорта

    Роналду дисквалифицируют на два матча

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Форвард «Аль‑Насра» Криштиану Роналду будет дисквалифицирован на два матча после того, как получил красную карточку, полученную во встрече полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль‑Хиляля», сообщает Aawsat.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    По информации источника, дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии выслушал объяснения Роналду, который ранее заявил, что не считает себя виновным в эпизоде и не заслужил удаления с поля.

    «Аль‑Наср» 9 апреля уступил «Аль‑Хилялю» со счетом 1:2. Роналду получил прямую красную карточку на 86‑й минуте матча. Португалец вступил в конфликт с защитником соперника Ренаном Лоди, в ходе которого ткнул соперника локтем. Участниками стычки стали и другие игроки обеих команд. Арбитр удалил Роналду, который после этого замахнулся на него кулаком.

    В нынешнем сезоне Роналду провел 37 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и сделал 12 результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ПСЖ выбить «Барселону»?
  • «Барселона» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Отыграется ли «Дортмунд» против «Атлетико»?
  • «Боруссия» Д — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • ЦСКА испытает проблемы с «Балтикой»?
  • ЦСКА — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 7.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бавария — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры