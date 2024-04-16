Роналду дисквалифицируют на два матча

Форвард «Аль‑Насра»будет дисквалифицирован на два матча после того, как получил красную карточку, полученную во встрече полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль‑Хиляля», сообщает Aawsat.

По информации источника, дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии выслушал объяснения Роналду, который ранее заявил, что не считает себя виновным в эпизоде и не заслужил удаления с поля.

«Аль‑Наср» 9 апреля уступил «Аль‑Хилялю» со счетом 1:2. Роналду получил прямую красную карточку на 86‑й минуте матча. Португалец вступил в конфликт с защитником соперника Ренаном Лоди, в ходе которого ткнул соперника локтем. Участниками стычки стали и другие игроки обеих команд. Арбитр удалил Роналду, который после этого замахнулся на него кулаком.

В нынешнем сезоне Роналду провел 37 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и сделал 12 результативных передач.